Бывшего губернатора Челябинской области Дубровского объявили в федеральный розыск

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в федеральный розыск, передает ТАСС со ссылкой на информацию, появившуюся в базе розыска МВД России.

Отмечается, что экс-глава региона разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014 года, когда был назначен врио губернатора, а затем избран на выборах. В 2019 году он подал в отставку по собственному желанию.

Накануне Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о банкротстве Дубровского, поданное АО «Производственное объединение „Монтажник“». После этого был запущен процесс реструктуризации долгов экс-губернатора.

Согласно материалам дела, сумма основного долга перед предприятием составляет 34 млн 74 тыс. 465 руб. 31 коп.

