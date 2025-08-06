Признанный виновным по статье УК крупный чиновник избежал колонии

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему министру транспорта региона Ивану Пивкину. По решению суда он выплатит штраф, но в колонию по требованию прокуратуры не пойдет. Об этом сообщает sovainfo.ru.

Скандал развернулся вокруг госконтракта на ремонт участка трассы Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Пивкина обвиняли в давлении на подчиненных с целью передачи контракта компании «Амонд», хотя по результатам торгов победителем признали чебоксарское ПАО «Дорисс». Когда решение было оспорено в УФАС, экс-министр, по версии следствия, попытался сорвать поставки асфальтобетона для законного подрядчика.

Первоначальное обвинение в превышении должностных полномочий в ходе процесса сменили на более мягкую статью о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Это стало ключевым фактором при выборе меры наказания. Судья признал виновным Пивкина, однако вместо запрошенных прокуратурой 8 лет колонии назначила ему штраф в размере 480 тысяч рублей, от которого его сразу же освободили.

После 14 месяцев в СИЗО бывшего чиновника перевели под подписку о невыезде, а также запретили на протяжении трех лет занимать руководящие должности.

Ранее суд повторно отказал экс-ректору Мининского университета в отправке на СВО.