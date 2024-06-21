В Кемерове отправили в СИЗО начальника отдела МАУ «ГЦС Кузбасс»

В Кемерове в получении взятки обвиняется начальник отдела МАУ «ГЦС Кузбасс», сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» . Ему выбрали меру пресечения в виде ареста.

Издание, ссылаясь на пресс-центр судов Кузбасса, сообщает о задержании и аресте начальника отдела ГЦС. Его обвиняют в получении взятки на сумму не менее 276 тысяч рублей. Полагают, что передачу запретных денег передал индивидуальный предприниматель. Взамен начальник должен был обеспечить заключение одного из договоров и молчать об этом.

Мужчину поймали практически с поличным. Известно, что передача взятки состоялась 19 июня 2024 года, а задержание провели на следующий день.

Под стражей фигурант дела о получении взятки будет находиться полтора месяца.

МАУ Губернский центр спорта «Кузбасс» - современный комплекс, участник федеральной программы «Доступная среда».

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.