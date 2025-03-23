Бывшего прокурора США Джессику Абер нашли мертвой в своей квартире
Экс-прокурор США скончалась в возрасте 43 лет
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Бывшего прокурора штата Вирджиния Джессику Абер нашли мертвой в своей квартире в городе Александрия.
Ее труп обнаружили офицеры, сообщили представители Департамента полиции Александрии.
Телеканал Fox News напоминает, что Джессика Абер была назначена на пост прокурора штата Вирджиния Джо Байденом и занимала эту должность с 2021 по 2025 год. В январе спустя некоторое время после инаугурации нового президента США Дональда Трампа она подала в отставку.
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