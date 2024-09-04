Бывшего ректора российского вуза могут отправить на СВО вместо наказания за растрату 18 млн рублей

Экс-ректор БФУ добивается отправки в зону специальной военной операции вместо ареста за присвоение крупной денежной суммы. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Калининградского областного суда.

Бывший ректор Балтийского федерального университета, обвиняемый в хищении более 18 миллионов рублей, заявил о желании отправиться на СВО.

По версии следствия, Александр Федоров и его заместитель разработали незаконную схему денежных премий для сотрудников университета. Благодаря ей они присвоили более 18 миллионов рублей с февраля 2022 по июнь 2024 года.

Ранее сообщалось, что обвиненный в убийстве зампреда «Зова народа» Егорцев находится под Ростовом – там он проходит обучение перед отправкой на передовую. Таким образом агрессор сможет уйти от наказания.