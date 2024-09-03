Обвиненного в убийстве зампреда «Зова народа» Еговцева отправят на СВО

По словам собеседницы, агрессора держат под Ростовом, где он проходит обучение перед отправкой на СВО. Она узнала об этом от друга обвиняемого Дмитрия Матвеева, который пытался передать ей финансовую помощь. Предварительно, подсудимого могут выслать на миссию уже через две недели. Вдова Еговцева считает, что таким образом мужчина может избежать наказания.

«Моего мнения следствие не спрашивало, хотя должно было. Я категорически против: боюсь, что человек с медицинским высшим образованием и проблемой со зрением вряд ли будет отправлен в бой. Не хочу, чтобы он так ушел от ответственности», — говорит Екатерина.

Женщина также отметила, что «этот человек» боится мести за решеткой, так Еговцева знали и уважали действительно многие. Однако теперь мужчина может оказаться на свободе после СВО. Вдова подчеркнула, что душегуб не раскаивается, а совсем наоборот. Так, следователям мужчина заявил, что просто убрал конкурента.

Напомним, что случай произошел в Мособласти. Мужчина был безответно влюблен в жену Еговцева и преследовал ее, периодически конфликтуя с законным супругом женщины. 7 июня в ходе разборок воздыхатель подкараулил Еговцева в подъезде его дома и нанес несколько ударов ножом.

Ранее сообщалось, что убивший известного общественника из Подмосковья Еговцева находился в реанимации после нападения.