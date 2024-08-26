Бывшему главе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю продлили домашний арест

Наказание для него продлили еще на несколько месяцев, о чем сообщил ТАСС, ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Экс-глава Главного управления МЧС по Краснодарскому краю останется под домашним арестом еще на полгода, несмотря на то, что ранее СМИ сообщали об освобождении Волынкина. Соответствующее решение приняли в Советском районном суде Краснодара.

Известно, что в 2021 году МЧС заключило госконтракт с индивидуальным предпринимателем Андреем Кольцовым на поставку стройматериалов стоимостью порядка 7 млн руб. Через год его признали виновным в хищении около 3 млн.

Согласно данным следствия, Волынкин подписал акт приемки, который подтверждал исполнение контракта. Ущерб по данному делу удалось возместить.

Бывший глава ведомства признал свою вину, которая заключается в излишней доверчивости к своим подчиненным. Весной суд смягчил меру пресечения, заменив содержание под стражей на домашний арест. В понедельник, 26 августа, он продлен еще на шесть месяцев.

Начальник Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и орденом Почета. Также Волынкин несколько раз принимал участие в ликвидации ЧС.

Глава ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю был задержан еще в сентябре 2023 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Тогда его отправили в Москву, где и поместили под стражу.