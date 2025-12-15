Бывшему российскому депутату ужесточили срок за обман бойца СВО

Бывшему депутату Клинцовского городского совета Брянской области Владимиру Реуку суд ужесточил приговор по делу о мошенничестве в отношении участника специальной военной операции. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Преступление совершено с использованием служебного положения: будучи народным избранником, Реук пообещал военнослужащему за определенную плату решить вопрос об освобождении от участия в СВО, однако взятые деньги присвоил, а обещанных действий не выполнил.

Суд установил, что Реук, ранее уже судимый за аналогичные преступления, обманным путем похитил средства у защитника Отечества, воспользовавшись его доверием и сложной жизненной ситуацией. Это ужесточение приговора отражает тенденцию судебной практики к бескомпромиссной ответственности за преступления против участников СВО и их семей.

Дело стало показательным: подобные действия, особенно совершаемые лицами, облеченными общественным доверием (как депутаты), рассматриваются как особо циничные и получают суровую оценку. Помимо основного наказания, скорее всего, с фигуранта также будут взысканы средства в качестве компенсации морального и материального ущерба потерпевшему.

Изначально назначенное наказание в виде восьми лет лишения свободы было пересмотрено и увеличено до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО матери погибшего на СВО бойца пришлось через суд доказывать право на выплаты.