В ЯНАО матери погибшего на СВО бойца пришлось через суд доказывать право на выплаты

На Ямале разбирается резонансный случай, связанный с социальными гарантиями семьям погибших военнослужащих. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, матери бойца, не вернувшегося из зоны специальной военной операции, изначально было отказано в получении единовременной страховой выплаты.

Основанием для отказа послужил формальный повод — отсутствие у заявительницы необходимого пакета документов. Известно, что женщина ранее проживала на территории Украины, что, вероятно, и усложнило процедуру подтверждения ее юридического статуса и родственных связей.

Ключевой проблемой, по версии надзорного ведомства, стал неустановленный факт родства между женщиной и погибшим военнослужащим. Для разрешения этой правовой коллизии потребовалось обращение в судебные инстанции, где родственные связи в итоге были официально установлены. В прокуратуре подчеркнули, что подобные случаи требуют особого внимания и индивидуального подхода со стороны ответственных органов при работе с семьями участников СВО.

