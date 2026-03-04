Бывшие армейские тягачи стали основой для автодомов

На рынке автодомов наметился необычный тренд: вместо привычных фургонов и кемперов путешественники все чаще обращают внимание на бывшую военную технику, пишет портал110km.ru. Армейские грузовики, созданные для суровых условий и экстремальных нагрузок, становятся идеальной базой для экспедиционных домов на колесах.

Один из ярких примеров — проект «Бронти». Это армейский тягач, который превратили в полноценный автодом. Внушительные размеры, усиленная рама, мощная подвеска и большой клиренс позволяют ему преодолевать такие участки, где обычный кемпер безнадежно застрянет. Глубокие броду, бездорожье, снежные заносы — для «Бронти» это рабочие условия.

Главное преимущество военной техники — ее изначальная предназначенность для тяжелых условий. Такая машина способна выдерживать нагрузки, которые быстро убьют стандартный фургон. При этом внутри сохраняется полноценное жилое пространство: кухня, спальные места, автономные системы жизнеобеспечения. Все это делает военный автодом настоящей крепостью на колесах для дальних экспедиций.

Спрос на подобные проекты растет. Профессиональные путешественники и даже обычные любители активного отдыха готовы вкладываться в переоборудование армейской техники. Правда, такие машины требуют серьезных вложений и грамотного технического обслуживания.

Но те, кто уже попробовал, утверждают: возможности, которые открываются за рулём такого монстра, с лихвой окупают все затраты. Военные грузовики становятся символом нового подхода к мобильной жизни без ограничений.

Ранее сообщалось, что в России каждый седьмой китайский грузовик зимой встает на ремонт.