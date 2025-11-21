Бывшие бездомные собаки спасли жизнь пенсионерке, заблудившейся в лесу под Тверью

В Тверской области завершилась успешная поисковая операция, в которой главными героями стали дворовые собаки. 78-летняя жительница поселка Южный Людмила Зуева, отправившаяся 9 ноября на прогулку с питомцами в лесной массив, заблудилась и провела в лесу почти сутки.

Как сообщило «Добро.Медиа», когда женщина не вернулась домой спустя два часа, ее родные и соседи подняли тревогу. К масштабным поискам, продолжавшимся более 15 часов, подключились волонтеры поискового отряда «Сова», сотрудники МЧС, полиции и инспекторы министерства природоохраны.

Спасатели отметили, что ключевую роль в спасении пенсионерки сыграли ее собаки. Обнаруженные в лесу следы привели к месту, где женщина ночевала. Животные не отходили от хозяйки всю холодную ночь, когда температура опускалась до +5°C, и согревали ее своим теплом, не дав ей замерзнуть.

Утром Людмила Зуева смогла самостоятельно выйти к жилью, где ее заметил участковый и помог добраться до дома. Медики констатировали, что, несмотря на пережитый стресс, здоровью пенсионерки ничего не угрожает — благодаря верным питомцам, которых она когда-то сама приютила.

