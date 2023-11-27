Бывший аналитик ЦРУ пожаловался на качество американских систем ПВО
Фото: [©Александр Мельников/РИА Новости]
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон пожаловался на качество систем ПВО, предоставленных Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Джонсона, комплекс Patriot, отправленный Украине, показал себя бесполезным во время конфликта. При этом бывший аналитик отметил, что у Киева сейчас нет никаких качественных систем противовоздушной обороны, но и Америка, по его словам, не может предложить ничего лучше. Джонсон подчеркнул, что у США просто нет технологий лучше, хотя власти все время говорят, что собираются их предоставить. Он отметил, что расхваленный Patriot на практике оказался дорогим хламом.
Эксперт также подчеркнул, что сейчас у Америки нет возможности поставлять киевским властям вооружение в том же количестве, что и раньше. По его словам, из-за этого ситуация на Украине выглядит мрачно и бесперспективно.