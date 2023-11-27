По словам Джонсона, комплекс Patriot, отправленный Украине, показал себя бесполезным во время конфликта. При этом бывший аналитик отметил, что у Киева сейчас нет никаких качественных систем противовоздушной обороны, но и Америка, по его словам, не может предложить ничего лучше. Джонсон подчеркнул, что у США просто нет технологий лучше, хотя власти все время говорят, что собираются их предоставить. Он отметил, что расхваленный Patriot на практике оказался дорогим хламом.

Эксперт также подчеркнул, что сейчас у Америки нет возможности поставлять киевским властям вооружение в том же количестве, что и раньше. По его словам, из-за этого ситуация на Украине выглядит мрачно и бесперспективно.