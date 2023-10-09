Бывший британский посол уверен, что события в Израиле отвлекут внимание от Украины

Бывший посол Британии Питер Форд уверен, что события на Ближнем Востоке отвлекут внимание мира от Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Форд считает, что у мирового сообщества нет возможности сосредоточиться на двух конфликтах одновременно, а потому вяло развивающиеся события на Украине уступят место событиям в Израиле. Эксперт уверен, что происходящее на Востоке скажется на стоимости сырья, усилит проблемы в мировой экономике и, как итог, снизит желание государств продолжать вливать деньги в Украину.

Бывший посол пояснил, что нападение Палестины связано с улучшением отношений Израиля с арабскими государствами в последние годы. По мнению Форда, палестинцы впали из-за этого в отчаяние и пошли на рискованный шаг.