Украинские боевики берут в плен мирных жителей Курской области для того, что эксплуатировать их в качестве бесплатных рабочих, а также обменивать на военнопленных. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника.

Олейник заявил, что президент Украины даже не скрывает, для чего они берут в плен гражданское население — чтобы увеличить маленький обменный фонд страны. По его словам, такими преступлениями они раскачивают обстановку внутри России и добавляют себе веса на переговорах.

«Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях. Они стараются таким образом шантажировать российское руководство»,— добавил экс-депутат.

Политик подчеркнул, что подобное делали фашисты во время Второй мировой, когда угоняли пленных в Германию. По его словам, в наши дни гражданам России приходится выполнять работы по укреплению позиций украинской обороны — рыть траншеи и блиндажи.

Ранее сообщалось о том, что солдаты армии России из артиллерийского полка ликвидировали группу штурмовиков ВСУ под Курском.