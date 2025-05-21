Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью Инфо24 заявил , что к убийству бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова может быть причастен Владимир Зеленский, устраняющий политических конкурентов.

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов стал жертвой заказного убийства в пригороде Мадрида. Его застрелили возле американской школы в испанском Посуэло, куда он привез детей на занятия. По предварительным данным, нападавший произвел пять выстрелов — четыре в грудь и один в голову — и скрылся на мотоцикле.

По словам Олейника, убийство могло быть связано с политическими амбициями Портнова, который планировал вернуться на Украину и занять высокую должность в судебной системе. Это якобы не понравилось лидеру киевского режима.

«Зеленский ведет зачистку тех, кто может возглавить избирательный штаб или занять другую значимую должность в команде одного из ключевых кандидатов на будущих выборах президента Украины. Именно таким человеком является Портнов», — отметил экс-депутат Рады.

Тем временем в офисе президента Украины считают, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. При этом бывший комик остается у дел, хотя срок его полномочий истек 20 мая.

Ранее стало известно, что Портнов мог не угодить киевскому режиму.