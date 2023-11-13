Бывший депутат Верховной рады обвинил Зеленского в мести

Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям, в том числе за государственную измену. Против депутата возбудили уголовное дело. Причиной послужило якобы распространение недостоверной информации о высшем руководстве Украины. Бывший депутат назвал дело сфабрикованным и основанным на вранье должностных лиц. По его мнению, причиной такого шага стало недовольство представителей властей критикой в их сторону.

По словам Дубинского, дело против него на самом деле является местью Ермака и Зеленского после его показаний по поводу причастности государственных лиц к деятельности Деркача и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко. Бывший депутат заявил, что готов рассказать все подробности представителям СМИ. Он намерен потребовать открытого рассмотрения его дела и планирует придать все данные огласке.