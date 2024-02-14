Бывший генерал украинской службы безопасности пытается скрыться в одной из стран G7
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Экс-генерал Андрей Наумов, работавший в Службе безопасности Украины, попросил политического убежища в одной из стран «Большой семерки». Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал сам Наумов в интервью европейскому каналу, он обратился к одному из лидеров G7 с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он подчеркнул, что рассчитывает вернуться на Украину, где сейчас находится в розыске, когда ему обеспечат справедливый суд. Сейчас же Наумов не рассчитывает на такой исход.
Также бывший генерал рассказал, что планирует не только получить политическое убежище, но и обратиться в ЕСПЧ, чтобы оспорить решение суда Сербии по делу об отмывании денег и обсудить «украинский вопрос». В Сербии Наумова задержали еще в 2022 году, при нем находилась крупная сумма средств. Его отправили в тюрьму, но Украина потребовала выдать бывшего генерала и завела на него семь уголовных дел.