Бывший глава литовского МИД пригрозил «нейтрализовать» Калининград

По словам дипломата, после вступления Швеции в НАТО личным делом альянса стало и Балтийское море. Линкявичюс подчеркнул, что Калининград станет первой «жертвой», если Россия рискнет бросить НАТО вызов на этой территории.

Сенатор от Калининграда уже комментировал вопрос безопасности региона. По его словам, область находится под защитой Балтийского флота, чья надежность не вызывает сомнений. Также он подчеркнул, что любая угроза Калининградской области является угрозой ядерной державе.

При этом Россия каждый раз указывает альянсу, что не представляет угрозы для его стран-членов, но не будет игнорировать действия НАТО, которые нарушают интересы государства. Также Россия отмечала, что готова к любому диалогу, но для этого Западу нужно перестать идти курсом на милитаризацию континента.