Бывший глава МИД России Андрей Козырев пополнил список иноагентов

Решением Министерства юстиции РФ список иностранных агентов пополнили бывший глава российского МИД Андрей Козырев*, критик Николай Эппле*, а также журналистка Анна Кретникова*. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства.

Согласно публикации, названных лиц внесли в список иноагентов 11 апреля. Также среди тех, кто пополнил перечень Минюста России, оказались журналистка Дарья Счастливая*, а еще общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*. Всего на данный момент в реестре находятся 974 человека и организации.

Ранее штраф в размере 50 тыс. рублей был выписан рэперу Лигалайзу*, который проигнорировал действующие в отношении иноагентов ограничения.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России