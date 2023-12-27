Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко обвинил Запад в организации волнений на Майдане и в Северной Африке. Об этом сообщает РИА Новости .

Россия инициировала неформальную встречу Совбеза ООН, где шло обсуждение темы «Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть». На заседании Захарченко рассказал, что люди, участвовавшие в госпереворотах и цветных революциях, появились в Киеве еще до развернувшихся на Майдане событий. По его словам, тогда на Украине действовал безвизовый, чем пользовались спецслужбы Америки и Европы.

Бывший глава МВД Украины подчеркнул, что люди, проникшие в тот период в страну, тесно взаимодействовали с лидерами оппозиции и всегда оказывались в гуще событий, связанных с недовольством властями.