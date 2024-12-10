Бывший гонщик «Формулы-1» приобрел построенный для Наоми Кэмпбелл космодом в Подмосковье

Сын владельца «Уралкалия», бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин купил космодом миллиардера Владислава Доронина, построенный для Наоми Кэмпбелл, в Барвихе Одинцовского округа. Об этом сообщает Mash.

По его данным, дом спустя почти 10 лет продали за девять миллиардов рублей. Мазепин приобрел 75 гектаров элитной почвы, а также дом высотой 35 метров. В состав последнего вошли спа-центр, бассейн, тренажерный зал, ночной клуб, баня и домик для охранников.

«После того как Владислав расстался с Наоми, выставил его на продажу. И не мог продать около 10 лет — цену снижал постепенно, но это не спасало», — говорится в сообщении.

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