Бывший игрок «Ак Барса» Лукоянов попросил признать его банкротом из-за долгов

Бывший нападающий обратился с заявлением о признании себя несостоятельным, как стало известно из публикации в издании «Бизнес Online».

Экс-игрок команды «Ак Барс» Артем Лукоянов подал иск о признании себя банкротом в Арбитражный суд Республики Татарстан. Хоккеист, имеющий задолженность в размере 23,6 млн руб. хочет, чтобы долги списали. В то же время в отношении 35-летнего спортсмена возбуждено 6 исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн руб.

Лукоянов провел всю свою карьеру в КХЛ в составе «Ак Барса». В завершившемся сезоне он набрал 16 (9+7) очков в 69 матчах. За все время в клубе Лукоянов сыграл 780 матчей и набрал 201 (90+111) очко. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

Артем Лукоянов начал играть в 2007 году в составе альметьевского клуба «Нефтяник». «Ак Барс» он покинул 1 августа 2024 года из-за истечения срока действия контракта.

Ранее стало известно о смерти бывшего тренера хоккейного клуба «Металлург». Он умер в возрасте 67 лет.