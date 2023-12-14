Бывший командующий войсками НАТО считает, что Украине придется отказаться от Крыма

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что Украине придется перестать претендовать на Крым и другие российские земли. Об этом сообщает РИА Новости .

Ставридис пояснил, что считает сомнительной возможность украинских войск изгнать Россию с присоединившихся к ней территорий. По словам бывшего адмирала Зеленский мог бы обменять эти земли на возможность вступить в ЕС и НАТО, но такое решение нужно принимать вместе с Россией.

Также военный отметил, что у киевских властей есть шанс продержаться в конфликте с Россией еще год, если Европа продолжит оказывать помощь. Однако, по мнению Ставридиса, через год Украина может лишиться шанса на выгодные мирные переговоры.