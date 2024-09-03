Бывший лидер группы Pink Floyd поблагодарил российские СМИ за свободу слова

Экс-лидер знаменитой группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил благодарность гражданам РФ и отдельно российским СМИ за то, что они дают возможность свободно высказаться о разных политических ситуациях. Отдельное спасибо музыкант сказал каналу RT .

Уотерс в очередной раз высказался о ситуации в секторе Газа и действиях Израиля. По его словам, именно российские журналисты смогли осветить его позицию, причем совершенно спокойно. Артист уверен, что обстановка в анклаве — не просто столкновение, а откровенный геноцид, причем поддерживаемый странами Европы и США. Отдельно Роджерс выделил Британию, Францию и ФРГ.

«Хочу поблагодарить народ России за внимание к моим словам. Права человека, 10 декабря 1948 года. Всеобщая декларация прав человека. Если мы не начнем соблюдать эту декларацию, нам всем конец», — указал музыкант.

Как отмечал основатель рок-группы, никакой свободы слова в западных СМИ не существует, все проходит максимальную фильтрацию.

Напомним, что недавно у Израиля и сектора Газа был шанс урегулировать конфликт. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически сорвал переговоры, заявив про Филадельфийский коридор. Это очередной участок для военного давления на анклав возле Египта.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Харрис предложила решение ситуации на Ближнем Востоке.