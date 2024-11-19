Бывший мэр Керчи Подлипенцев вернулся из зоны СВО вместе с боевым котом

Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев участвовал в спецоперации как доброволец с 2022 года, а недавно вернулся домой, прихватив с собой пушистого «боевого» друга. Об этом пишет KP.RU .

Бывший чиновник, ортопед-травматолог по профессии, провел на спецоперации два года в качестве военного врача. В дальнейшие его планы не входит политика и управленческие дела: он намерен работать во 2-й больнице Новороссийска и помогать ветеранам СВО.

Служил Подлипенцев на николаево-херсонском направлении. Повидал и пережил многое, как и товарищи получал ранение и противостоял врагу.

«Эта командировка дала лично мне огромный опыт лечения боевой травмы, командной работы при сочетанной травме. Врачебный коллектив состоит из профессионалов, а главное — все по-братски готовы были помочь в любой ситуации и в любую минуту, несмотря на дикую усталость, физическую и моральную. Такое на гражданке, к сожалению, редко встретишь», — признается медик.

Из зоны спецоперации экс-мэр Керчи захватил «живой сувенир»: кота по кличке Харлей. Пушистый помогал бойцам скрасить бытовые будни, а также очищал местность от грызунов.

По словам Подлипенцева, Харлей — потомственный боевой кот. Его братья и сестры были распределены по подразделениям как раз для санитарных целей. Бросить серо-белого хвостатого друга бывший мэр не смог, а увез с собой и передал в руки родителям. Теперь кот «в отставке», наслаждается мирной жизнью в кругу заботливых хозяев.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе окажут помощь супруге участника СВО.