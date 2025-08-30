Бывший муж-иностранец похитил дочь у жительницы Подмосковья и вывез в Сербию

У жительница Московской области ее бывший супруг-иностранец похитил их общую дочь, передает издание Regions.

Отмечается, что после развода мать с ребенком переехали в Россию, где получили необходимую защиту и правовой статус. Однако отец ребенка, воспользовавшись обстоятельствами, незаконно вывез девочку на территорию Сербии, проигнорировав судебные решения как российских, так и сербских инстанций.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что мать полностью лишена возможности общаться с дочерью и в настоящее время не может вернуться на Родину из-за сложившихся обстоятельств. По факту похищения ребенка на территории России возбуждено уголовное дело в отношении отца.

Ситуация осложняется и тем, что все правовые аспекты дела и его участники, включая самого ребенка, теперь находятся за пределами РФ. По словам омбудсмена, девочка фактически оказалась в роли заложника в конфликте между родителями.

Мишонова, чья деятельность направлена на защиту интересов несовершеннолетних в регионе, призвала граждан обращаться к ней по подобным вопросам через телефонную линию, электронную почту, социальные сети, почтовое отправление или официальный сайт.

Все обращения рассматриваются в строгом соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бабушка похитила внучку и скрывалась от матери.