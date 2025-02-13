Бывший муж Тарховой раскрыл тайны семьи убитого экс-мэра Самары

Собеседник не смог точно сказать, могла ли внучка чиновника расправиться с ним и его супругой, но подтвердил, что в семье Екатерина постоянно ссорилась с родственниками из-за денег. Преимущественно она ругалась с матерью и дедом, любила погулять и поразвлекаться.

«Я видел, что пишут, что она наркоманка, но при мне такого не было. Я не видел, чтобы она наркоманила или бухала сильно, такого при мне не было», — ответил бывший муж Екатерины.

В беседе с журналистами Пасек отметил, что он развелся с девушкой еще шесть лет назад, у них есть общий ребенок. Однако Екатерина увезла его спустя несколько месяцев после родов, а неоконченные бюрократические процедуры в Израиле позволили ей оформить ребенка полностью на себя. Это незаконный шаг, который Пасек может оспорить. Однако отцовство сейчас может подтвердить только тест ДНК, ведь в графе «отец» в свидетельстве о рождения пусто. Ребенок находится в одном из социальных приютов Самары после громкого убийства экс-мэра города.

Ранее сообщалось, что СК прокомментировал новые подробности убийства экс-мэра Самары Тархова.