СК прокомментировал новые подробности убийства экс-мэра Самары Тархова

Останки бывшего мэра Самары и его жены могли быть уничтожены с помощью кислоты. В таком случае их найти не удастся, от убитых могли остаться лишь зубы, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на патологоанатома.

Представители СУ СК России по Самарской области, комментируя ситуацию в интервью РИА Новости, сообщили, что в настоящее время проверяют все версии и мотивы по делу об этом убийстве.

По предварительным данным, экс-мэр Самары Тархов и его жена были убиты месяц назад. В совершении преступления подозревают их 30-летнюю внучку. Она находится под арестом. Ей предъявлено обвинение в двойном убийстве.

Ранее сообщалось о том, что правнук расчлененного экс-мэра Самары Тархова попал в детдом.