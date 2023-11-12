Бывший премьер-министр Украины Азаров считает, что страна погружается в 1937 год

Напомним, ранее мы уже писали о том, что местный сервис такси разрешил жалобы на «антиукраинских» водителей. Сообщается, что такая возможность появилась в меню оценки поездки.

Эту же функцию на своей странице в социальных сетях упомянул Николай Азаров, который является бывшим премьер-министром Украины. В своей новой записи он заявил, что таким образом жителей Украины склоняют к жизни в постоянном страхе, о чем также пишет «Газета.ру».

Также Азаров отметил, что ранее возможность «доноса» уже была реализована в стране с помощью чат-бота, запущенного в социальных сетях. Прошлым летом Украинское Министерство цифровой трансформации широко его разрекламировало. Известно, что граждане страны с помощью бота могли доносить на соседей, отмечать местоположение и отправлять снимки с описанием «преступления».