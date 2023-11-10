Бывший разведчик США считает, что Россия готова выпустить рой дронов по ВСУ

В интервью Риттер рассказал, что у российской армии есть оружие, способное за раз выпускать десятки дронов, которые координируются между собой. Эти машины, по его словам, могут выбирать цели и наносить урон. Разведчик подчеркнул, что такие технологии меняют все. Рой дронов, по его словам, может массово уничтожать и боевую технику, и живую силу.

Также Риттер считает, что Западу не чем ответить на такие атаки, так как европейские страны понятия не имеют, как бороться с этой технологией. По его словам, украинские военные, столкнувшиеся с такими дронами на поле боя, пришли к выводу, что это страшнее работы артиллерии.