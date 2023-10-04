Бывший военный прокомментировал требование американского лидера срочно подготовить законопроект о помощи Украине и заявление о необходимости продолжать поддержку. По мнению Шаффера, США финансируют кончину Украины. Разведчик подчеркнул, что власти США спонсировали и продолжают спонсировать смерти и разрушения на Украине, не достигая никакого результата.

Он также отметил, что Польша и ряд других стран Европы прекратили оказывать помощь киевскому режиму по экономическим и военным соображениям, так как победа не дается ВСУ. Он обратил внимание, что союзники уже не хотят делать что-то большее для Украины.