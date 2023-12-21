По словам Макгрегора конфликт, раздутый на Украине, привел к тому, что украинская нация, фигурально выражаясь, почти мертва. Он подчеркнул, что 14 миллионов коренного населения Украины сбежали из страны, больше 500 тысяч брошенных киевскими властями против России солдат, погибли.

Сейчас, по мнению экс-советника, украинская нация находится в коматозном состоянии. При этом он подчеркнул, что Путин пытался не дать конфликту разгореться, но Америка и НАТО сделали все, чтобы раздуть его до стадии вооруженного столкновения.