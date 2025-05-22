Бывший советский военный впервые за 40 лет встретился со своей мамой в России

После четырех десятилетий жизни в Афганистане бывший советский военный Сергей Красноперов наконец встретился с матерью в Курганской области, пишет RT.

Трогательный момент встречи, когда пожилая женщина обняла сына со словами: «Хоть обнимемся, ты мой сладкий», попал на видео.

Отмечается, что военный Красноперов оказался в Афганистане во время войны. После самовольного ухода из части он попал в плен к душманам, а затем женился на местной девушке, сменил имя и принял ислам. Несмотря на новую жизнь, мужчина всегда мечтал вернуться на родину. Заветное желание исполнилось накануне.

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