Бывший старший тренер сборной РФ по фристайлу Васильев погиб в зоне спецоперации

Никита Васильев, который когда-то работал старшим тренером российской сборной по фристайлу, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом на своем сайте сообщила Федерация фристайла Петербурга.

Васильев на протяжении семи лет занимал пост старшего тренера сборной России по фристайлу. За свою карьеру он успел получить звание заслуженного тренера Республики Чувашия. Позже он отправился на СВО. Стало известно, что спортсмен погиб в возрасте 36 лет.

«Никита был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь», — указали представители федерации.

Васильев командовал в зоне СВО десантно-штурмовым подразделением, он пал во время штурма населенного пункта Малиновка.

Ранее стало известно, что умер генерал-майор Сергей Казанцев — бывший начальник Госинспекции по безопасности дорожного движения Москвы. Он скончался на 73-году жизни. Казанцев возглавлял ведомство на протяжении 10 лет, а всего он отдал службе 36 лет своей жизни.