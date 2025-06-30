Скончался бывший начальник ГИБДД Москвы генерал Казанцев

Стало известно, что умер генерал-майор Сергей Казанцев — бывший начальник Госинспекции по безопасности дорожного движения Москвы. Он скончался на 73-году жизни, об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

Казанцев возглавлял ГИБДД в Москве с 2001 по 2011 год. За это время в российской столице прошла серьезная чистка этого ведомства, по результатам которой было возбуждено более 40 уголовных дел. Генерал сам покинул свой высокий пост, он попросил отпустить его на пенсию.

«Вся его карьера связана со службой в Госавтоинспекции, где он проработал 36 лет. Смерть Сергея Александровича — тяжелая утрата для родных, близких и друзей», — указал микроблог.

Руководство ГИБДД Москвы выразило свои соболезнования в связи с этой утратой.

Ранее сообщалось, что умер главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля «Березка». Леонид Смирнов скончался на 86-м году жизни после болезни. Дирижера похоронят рядом с могилой супруги Миры Михайловной на Новодевичьем кладбище.