Бывший уголовник сжег заживо в частном доме в Твери троих взрослых и ребенка

В Твери произошло трагическое происшествие: мужчина совершил поджог частного жилого дома, в результате чего погибли четыре человека. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Тверской области. Сообщается, что трагедия разыгралась в ночь на вторник, 24 декабря, на Московской улице.

Площадь возгорания достигла 120 квадратных метров. Его потушили 24 сотрудника МЧС. Были задействованы шесть единиц специальной техники. Спустя несколько часов удалось потушить пламя. Зайдя в обгоревший дом, спасатели увидели жуткое зрелище.

«При тушении пожара были обнаружены тела трех человек (двух взрослых и одного ребенка), „, — рассказали в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, в доме была еще одна женщина. Она была госпитализирована, но скончалась на руках у медиков в больнице от полученных ожогов, не приходя в сознание.

Поджигатель дома был задержан силами правопорядка по горячим следам. Им оказался отбывавший ранее тюремный срок 32-летний житель соседнего с Тверью Вышнего Волочка. Мотивы его поступка сейчас выясняются полицейскими. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленный поджог, повлекший смерть человека».

Ранее сообщалось, что пожар начался возле военного аэродрома «Миллерово» после атаки ВСУ.