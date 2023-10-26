По мнению Соскина, действия украинского лидера привели к смерти тысяч жителей Украины. Он отметил, что граждане начинают жаловаться на действия президента. По словам экс-советника, Зеленский, не имея конкретной цели поспособствовал массовым смертям украинцев. Соскин видит только одну причину в таком поведении президента, он уверен, что Зеленский стремится продвинуть своих людей на нужные должности.

При больших потерях, которые несут войска Украины, власти продолжают вести безуспешное контрнаступление на нескольких направлениях. По данным России, с начала контрнаступления Украина потеряла больше 90 тысяч человек.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».