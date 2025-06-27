Бывший вице-мэр из Подмосковья сбежал из РФ после того, как его объявили в розыск

Бывший заместитель главы администрации Химок Николай Минаев выехал из России после того, как его объявили в розыск по уголовному делу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Экс-чиновник всего несколько дней назад покинул свой пост, а до этого он две недели не появлялся на работе, причем без объяснения причин. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Сразу после этого его объявили в розыск, и после этого подозреваемый покинул территорию России.

«В ближайшее время по адресам, связанным с Минаевым, пройдут обыски», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Сургуте по делу о подкупе задержали двух высокопоставленных чиновников мэрии. Задержанию подверглись директор департамента имущественных отношений мэрии Алексей Дворников и бывший замглавы города Виталий Шаров. Их считают причастными к делу о подкупе, которое возбуждено против экс-мэра Андрея Филатова.