Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, ранее мобилизованный в Харьковской области, сдался российским подразделениям и вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря. По его словам, решение было связано с тем, что он увидел реальное положение дел в украинской армии и на фронте, передает ТАСС .

До мобилизации Боб работал оператором станка на одном из предприятий Харьковской области. В армию попал в декабре 2024 года, когда сотрудники ТЦК задержали его недалеко от завода.

По словам бывшего солдата, служба в ВСУ позволила ему переосмыслить многие моменты. Он отметил, что ранее частично верил в пропаганду о России и российских военных, однако личный опыт показал, что информация была искажена.

«У меня лично было переосмысление многих моментов. Я не был в восторге от того, что происходит на Украине и до того. Но, попав в ВСУ, посмотрев на все это изнутри, я убедился, что нам все-таки не по пути», — сказал Боб.

Экс-военный подчеркнул, что теперь воюет совместно с российскими подразделениями за освобождение Запорожской области. На вопрос о возможности разговора с Владимиром Зеленским он ответил, что разговаривать не о чем, и выразил готовность действовать против него при необходимости.

