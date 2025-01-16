Бывший возлюбленный Волочковой получил реальный срок в колонии

Дмитрий Дюран был осужден по делу о крупном мошенничестве на семь лет, сообщает канал Shot. Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой обманул несколько десятков предпринимателей с помощью фиктивного бизнес-плана.

Было установлено, что аферу Дюран проворачивал, предлагая бизнесменам вложиться в сеть кондитерских Family Dessert. Партнерам мужчина обещал, что все средства увеличатся за счет процента от прибыли. Поверившие злоумышленнику предприниматели отдавали разные суммы, но в итоге не получали возврата, так как Дюран пропадал. В общей сложности осужденному удалось обмануть 40 человек на 105 миллионов рублей.

Канал 112 в Telegram отметил, что история раскрылась после уличной драки. Один из бизнесменов устал ждать прибыли от инвестиций и позвал владельца сети кондитерских на беседу. Мужчины повздорили, после чего их задержали правоохранители. Уже в отделении узнали, что один из участников драки Дмитрий Дюран, который на тот момент уже находился в розыске и был заочно арестован.

Идея с заработком на фиктивном бизнесе у Дюрана прогорела. Теперь думать о содеянном ему предстоит в колонии общего режима на протяжении семи лет. Такой приговор сделал Дзержинский городской суд Нижегородской области.

Примечательно, что об афере Дмитрия Дюрана было известно еще в 2023 году. Тогда Shot сообщил, что жертвами обмана стали фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана. Также среди обманутых — бывшая жена Стаса Пьехи Наталья.

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