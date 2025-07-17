Бывший замминистра обороны Шестеров отправится в колонию за мошенничество на 25 млн руб.

Экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров приговорен к 6 годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. за мошенничество при строительстве парка «Патриот». Суд также взыскал с него 24 млн руб. и лишил воинского звания. Об этом сообщает ТАСС.

Одинцовский гарнизонный суд вынес приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Минобороны Владимиру Шестерову. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге при строительстве парка «Патриот».

Шестерову назначили 6 лет колонии общего режима, штраф 500 тыс. руб., а также взыскали более 24 млн руб. в пользу Минобороны и парка. Кроме того, его лишили звания генерал-майора, государственных наград и запретили занимать руководящие должности в течение двух лет после освобождения.

По версии следствия, в 2022–2024 годах Шестеров вместе с другими фигурантами дела фальсифицировал документы о строительных работах и похитил свыше 25 млн руб. В рамках расследования его имущество, включая несколько автомобилей, было арестовано.

Двое других обвиняемых — бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-замминистра обороны Павел Попов — также проходят по делу. Ахмедов, как и Шестеров, признал вину и заключил сделку со следствием, а расследование в отношении Попова продолжается.

Ранее экс-главу военно-строительного управления Вадима Выгулярного арестовали в Москве.