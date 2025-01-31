Экс-адвокат Ефремова допустил его скорый выход из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов, попавший в тюрьму за пьяное ДТП, может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, и шансы на это очень высоки. Такое заявление сделал его бывший адвокат Андрей Алешкин, его мнение привели «Аргументы и факты».

Юрист утверждает, что по закону Ефремов уже может подать документы для выхода из колонии по УДО. Даже в том случае, если ему откажут, всего через полгода заключенный может повторить свою попытку.

«Думаю, что если он запросит, то ему должны удовлетворить. Просто у меня такое внутреннее ощущение, что все у него должно быть хорошо», — указал он.

Алешкин пожелал артисту здоровья, скорейшего освобождения. Он считает, что Ефремову надо как можно быстрее выйти на сцену.

Ранее сообщалось, что Ефремова в колонии начали посещать режиссеры и делать пробы для будущих ролей актера. Якобы в исправительном учреждении уже выстроилась очередь из желающих пригласить артиста к себе на работу после его освобождения.