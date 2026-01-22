Суд приговорил к 16 годам колонии двух екатеринбуржцев, пугавших мужчину гробом и свиной головой

Суд в Свердловской области вынес приговор по делу о вымогательстве, которое обвиняемые пытались представить как шутку. Все фигуранты, включая потерпевшего, оказавшегося хранителем крупной партии наркотиков, отправятся в колонии, сообщили в пресс-службе объединенных судов региона.

Эта история началась в 2023 году, когда житель Первоуральска обнаружил в своей съемной квартире более полукилограмма запрещенных веществ. Мужчина решил спрятать находку в подвале, однако вскоре стал получать угрозы от неизвестных. Они требовали вернуть наркотики и выплатить деньги.

Для устрашения вымогатели приобрели похоронный гроб, траурный венок и голову свиньи. К ней они прикрепили фотографию россиянина, собрали из предметов мрачную инсталляцию и оставили ее возле его дома. После этого потерпевший, испугавшись за свою жизнь, обратился в полицию.

В ходе расследования его самого осудили за незаконное хранение наркотиков. Личности вымогателей также установили — ими оказались двое жителей Екатеринбурга.

На суде они пытались утверждать, что все было лишь черной шуткой или «розыгрышем». Однако суд счел доказательства их вины в вымогательстве достаточными и не принял эту версию. В результате двое организаторов этого «розыгрыша» были приговорены к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд не согласился с доводами мужчины, повредившего табличку, установленную в центре Москвы в память о журналистке Анны Политковской.