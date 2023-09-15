Бывшую дачу Сталина в Подмосковье выставили на торги почти за 404 миллиона рублей

Усадьбу «Липки-Алексеевское» в Подмосковье, в которой в 30-х годах проживал Иосиф Сталин, выставили на торги. Аукцион состоится в начале ноября, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Начальная цена лота составляет 403,49 миллиона рублей. Аукцион по продаже усадьбы проведет госкомпания «Дом.РФ». Заявки на участие в торгах принимаются до конца октября.

Здание бывшей дачи Сталина входит в состав объекта культурного наследия регионального значения. Победитель аукциона будет обязан провести работы по сохранению усадьбы.

Как отметил директор «Дом.РФ» Николай Сарокваша, компания неоднократно реализовывала на торгах исторические памятники. Главное задача — сохранить такие объекты путем передачи их ответственным собственникам.

«Для многих подобных зданий сегодня — это чуть ли не единственная возможность дать им «вторую жизнь», привести в порядок и вернуть в культурный и общественный контекст», — отметил он.

Фото: [ ДОМ.РФ ]

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