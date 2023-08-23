Бывшую дачу Сталина в подмосковных Вешках выставят на торги

Усадьбу «Липки» в Подмосковье, в которой в 1932–1934 годах проживал Иосиф Сталин, выставят на торги.

Аукцион проведет «Дом.РФ», сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на госкомпанию. Торги запланированы на четвертый квартал этого года.

Лот представляет собой комплекс зданий общей площадью около четырех тысяч квадратных метров и участок почти на сорок гектаров, пишет газета «Ведомости».

По данным экспертов, начальная цена бывшей дачи Сталина может достичь пятисот миллионов рублей, сообщила Lenta.ru.

Усадьба «Липки» в Мытищинском районе Подмосковья была построена в девятнадцатом веке. До 1989 года она была правительственной дачей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Московской области.