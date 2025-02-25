Бывшую супругу футболиста Кержакова вызвали на допрос из-за угроз в адрес спортсмена

Участницу экстремального шоу «Выживалити» Милану Тюльпанову вызвали на допрос из-за ее угроз в адрес бывшего мужа Александра Кержакова. Об этом сообщило издание The Voice.

Тюльпанова и Кержаков уже почти шесть лет как разведены. Футболиста обязали платить алименты на сына Артемия, который проживает вместе с матерью. В какой-то момент Тюльпанова заявила в соцсети, что спортсмен ей перевел всего рубль в качестве очередной выплаты. Спортсмен утверждает, что это ложь, так как следом он отправил еще один перевод, уже на 85 тыс. руб. Судя по всему, девушка позволила себе некоторые явно лишние высказывания, так как вскоре ей пришла повестка о вызове на допрос.

«В очередной раз на Милану Вадимовну было написано заявление об угрозах здоровью бывшему, так сказать, родственнику. Мораль сей басни такова: вот так, девки, замуж выходить», — указала она.

Ранее сообщалось, что Тюльпанову пришлось срочно эвакуировать со съемок телешоу из-за воспаления ягодиц. Это произошло после повреждения имплантов из-за падения.