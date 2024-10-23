Под Харьковом подросток изнасиловал девочку и попытался ее сжечь

В Харьковской области молодой человек избил девочку-подростка, изнасиловал ее и попытался предать огню. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на украинские СМИ.

Жуткая история произошла после подростковой вечеринки под Харьковом. Один из участников стал приставать к девочке 15 лет, а когда получил отказ, решил «взять свое» силой. Подросток ударил новую знакомую кирпичом шесть раз по голове, затем изнасиловал, когда она потеряла сознание.

После парень облил тело жертвы насилия бензином, устроил пожар и ушел спать, будто ничего не произошло. Однако планы нарушил сосед: он увидел дым, затем и почти бездыханное тело подростка. На место оперативно прибыла «скорая» и полиция.

Подозреваемого удалось схватить на месте. Чудом девушка выжила, хотя получила серьезные ожоги, побои и психологическую травму. Ей предстоит долгое восстановление в больнице и работа со специалистами.

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