С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в организации дорожного движения и правилах для водителей. Будет введен обновленный ГОСТ, предусматривающий новые типы дорожных знаков, пишет « В Движении ».

Появятся знаки «Стоп-линия» для мест, где невозможно нанести горизонтальную разметку, таблички с рекомендованной скоростью перед искусственными неровностями и специальные указатели для предупреждения о возможном появлении слабослышащих пешеходов.

Стоимость технического осмотра транспортных средств увеличится в среднем на 20%. Региональные власти установили новые тарифы: в Амурской области цена составит 1855 рублей вместо 1806, в Еврейской автономной области — 1324 рубля против 1209.

С января также вводится возможность регистрации в гостиницах, санаториях и базах отдыха по водительскому удостоверению вместо паспорта. Система автоматически проверит данные по базе ГИБДД.

Продолжит действовать обновленная методика расчета утилизационного сбора, учитывающая не только объем двигателя, но и его мощность. Льготы для частных лиц сохранятся для автомобилей мощностью до 160 л. с.

