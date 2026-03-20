Casio представила премиальный калькулятор S100X-JC1-U

Компания Casio представила необычную новинку — премиальный карманный калькулятор S100X-JC1-U, получивший название The Special One, пишет ixbt.com. Модель выпущена ограниченным тиражом всего в 650 экземпляров. Цена в Японии составляет $630, что сопоставимо со стоимостью недорогого смартфона.

Корпус калькулятора выполнен из алюминия и покрыт черным глянцевым лаком. Покрытие наносится вручную с использованием традиционной японской техники, что придает устройству уникальный, почти ювелирный характер. Клавиши и фронтальная часть имеют красные акценты, а обозначения кнопок выполнены золотым цветом.

Экран — FSTN-дисплей с пониженной отражаемостью и высокой контрастностью. На нем отображаются темно-синие цифры на почти белом фоне. Клавиши оснащены ножничным механизмом, обеспечивающим четкий тактильный отклик и одинаковое усилие при нажатии.

Поддерживается технология three-key rollover, которая корректно обрабатывает быстрый ввод даже при одновременном нажатии нескольких кнопок.

Вес калькулятора составляет 275 граммов. Питается устройство от батарейки CR2025, которой хватает на семь лет при ежедневном использовании в течение часа.

The Special One позиционируется как предмет роскоши и коллекционирования, объединяющий в себе традиции японского ремесла и современные технологии.

