Картина маслом и 500 деталей: подольская фабрика выпустит пазлы с работами известных художников

Крупнейшее в России производство пазлов и развивающих игр, расположенное в Подольске, вновь удивит поклонников мозаики. В этом году предприятие планирует выпустить 200 новых дизайнов, что составит пятую часть от всего ассортимента. В ход идут не только популярные персонажи отечественных мультфильмов, но и репродукции известных живописных полотен, а также экспериментальные материалы вроде бархата и светящихся элементов. Корреспондент REGIONS заглянул на фабрику и узнал, как создаются головоломки, которые потом будут собирать миллионы людей.

В прошлом году фабрика в Подольске отметила четвертьвековой юбилей. Праздник ознаменовался выпуском 200 новых детских и взрослых дизайнов. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Руководство предприятия приняло решение сохранить заданную динамику и в 2026 году представить покупателям еще 200 новинок. Для рынка, где каждый новый дизайн — это сложный технологический и творческий процесс, цифра внушительная.

Как поясняет исполнительный директор компании Борис Степанов, секрет популярности кроется в балансе между узнаваемым и оригинальным. В портфеле предприятия — множество лицензий на использование персонажей отечественных мультфильмов. Чебурашка, Винни Пух, герои «Союзмультфильма» давно прописались на картонных коробках. Однако производитель не ограничивается копированием любимых образов.

Все дизайны являются оригинальными авторскими работами. Это значит, что даже привычные персонажи проходят через руки художников фабрики, обретая уникальный стиль и характер.

Но главный козырь подольского производства — эксперименты с формами и материалами. В разные годы здесь выпускали лимитированные коллекции бархатных пазлов, где поверхность деталей напоминала дорогую ткань. Особый восторг у романтиков вызывали серии, светящиеся в темноте, — собранная картина днем выглядит обычно, а ночью превращается в таинственное сияющее панно. Для любителей побрякушек выпускали пазлы с блестками.

Отдельная гордость фабрики — коллекционная серия для ценителей высокого искусства. Репродукции известных живописных полотен позволяют собрать дома маленький Эрмитаж. По словам сотрудников предприятия, такие наборы покупают не только для детей, но и для взрослых коллекционеров, которые склеивают готовые картины и обрамляют их в багет.

«Приятно делать такие картинки. Нравится клеить, думая о том, что детям это понравится, что они будут с радостью собирать пазлы», — говорит Ольга Юрова, мастер цеха.

В планах на этот год — продолжить развитие всех успешных направлений. Двести новых дизайнов, которые увидят свет в 2026-м, затронут и детскую аудиторию, и взрослых эстетов. Особый упор производитель делает на коллаборации с художниками и расширение линейки арт-пазлов.

Для города Подольск фабрика остается одним из знаковых предприятий. Здесь понимают: пазл — это не просто картонка, разрезанная на кусочки. Для кого-то это способ отвлечься от повседневной суеты, для кого-то — семейный досуг, а для кого-то — настоящее искусство, которое можно собрать своими руками.

